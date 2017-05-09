Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение — 2017" стартовал в Киеве во вторник поздно вечером, передает корреспондент РИА Новости

На сцене Международного выставочного центра исполнители из 18 стран будут бороться за право выступать в финале. В частности, в первом полуфинале выступят участники от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдовы, Чехии, Кипра, Армении, Словении, Латвии, Исландии, Черногории и Польши. В финал выйдут представители 10 стран.