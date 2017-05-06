Над Украиной нависла тень Чернобыля

Большинство украинских атомных энергоблоков исчерпали свой ресурс или близки к этому. Всего их 15, но к 2020 году проектным нормативам эксплуатации по некоторым данным будут соответствовать только три. Обеспечивая больше половины потребностей в энергетике, сегодня украинские АЭС работают на износ. По итогам только прошлого года уже был поставлен антирекорд по количеству аварийных остановок — более 10 случаев. После ЧП на Запорожской станции эта тема на самой Украине закрыта для широкого обсуждения. Но недавно хакеры обнародовали запись переговоров во время аварии.

конструкторском бюро Гидропресс более 70 лет разрабатываются различные типы реакторных установок, которые работают на атомных станциях многих стран мира, в том числе и на украинских. Но именно Украина — единственная страна, которая вопреки международным стандартам разорвала все отношения с разработчиком реакторов.

Ведущий конструктор Александр Артюков 18 лет работал на украинских АЭС. Вместе с коллегами из КБ они осуществляли авторский надзор за функционированием реакторов. По его словам, такая практика была введена после Чернобыльской катастрофы: "После каждой аварийной ситуации требуется полное обследование реакторной установки и принятие решения о ее дальнейшей эксплуатации. Без главного конструктора здесь уже не обойтись. После 2014 года Украина разорвала контрактные отношения и до сих пор не восстановила".

28 ноября 2014 года. Сразу в нескольких областях Украины неожиданно гаснет свет. Причина — аварийная остановка энергоблока Запорожской АЭС. По стране сразу поползли панические слухи — произошел второй Чернобыль. Ведущие зарубежные СМИ весь день сообщали о ЧП на украинской станции. Власти отреагировали только спустя пять дней.

"Авария произошла на 3-м блоке станции в системе выдачи электроэнергии. Это никак не связано с производством электричества", — заявил бывший тогда министром энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Катастрофы удалось избежать. Но украинские хакеры добыли документы, которые доказывают: ситуация на станции была критической. Радиационный фон в районе станции превышал норму в 14 раз. Вот распечатка телефонных переговоров директора станции Вячеслава Тищенко с подчиненными.

Тищенко: Василий, какого у вас там происходит? Почему не отвечаешь?

Турбаевский В.М., начальник управления по вопросам аварийной безопасности: Вячеслав Алексеевич, извините, что не отвечал, у нас ЧП, третий блок встал! Я уже на месте, Игнатченко со мной, Красногоров уже едет.

Тищенко: Почему сразу не сообщили? Ты понимаешь, чем это нам грозит? Сядем все, и ты в том числе! Выезжаю, буду через полчаса. Федор, как там у вас дела?

Красногоров Ф. М., главный инженер: Уплотнители верхнего блока не справляются с нагрузками, похоже, мы доигрались с этими левыми материалами.

Тищенко: Не ной, ты же понимаешь, что у меня никто не спрашивал!

Красногоров: Я еще тогда говорил, что это плохо кончится, нужно было провести испытания, там не только с уплотнителями проблема, но еще и с топливом.

С 2008 года на украинских АЭС началась подготовка к использованию американского ядерного топлива компании Westinghousе. Многие эксперты уже тогда предупреждали: это опасная авантюра. Практически все реакторы украинских АЭС спроектированы под российское топливо.

Конструкция российских ТВС — тепловыделяющих сборок — имеет шестигранную форму. Американские ТВС — квадратные. Но выход нашли: украинские специалисты передали компании Westinghouse российский образец, по которому американские инженеры спроектировали собственный шестигранный вариант. Но главная проблема для них заключалась не в этом. Основной элемент ТВС это тепловыделяющий элемент — ТВЭЛ . Эти циркониевые трубки, начиненные урановыми таблетками, сделаны по особой технологии, которой владеют только российские специалисты. Именно они гарантируют стопроцентную герметичность. Уже первые эксперименты привели к серьезным инцидентам.

Весной 2012 года при загрузке американского топлива на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная ситуация. ТВС просто деформировались. Госинспекция по ядерному и радиационному регулированию ввела запрет на эксплуатацию топлива Westinghouse. Ущерб от провального эксперимента составил 175 миллионов долларов.

"Украина планировала подать в суд за то, что из-за некачественного топлива блок пришлось остановить, выгружать топливо и загружать российское топливо. Но по политическим причинам — на Украине сменился режим – до этого не дошло", — рассказал Антон Хлопков , директор Центра энергетики и безопасности.

По такому же пути когда-то пошла и Чехия. Но после аварийной ситуации на АЭС Темелин в 2005 году, Прага досрочно разорвала контракт с американцами и вернулась к российскому топливу. Также поступили Словения и Финляндия.

В 2016 году только на Запорожской станции было пять аварийных отключений реакторов. А в марте того же года на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка сразу всех трех энергоблоков.

"Политика не должна лезть в безопасность атомной энергетики. Ядерное топливо ставится в российские реакторы без согласования с главным конструктором. Можно говорить, что на серьезный инцидент мы нарвемся", — считает Михаил Уманец , советник генерального директора ННЦ "Харьковский физико-технический институт".

У многих реакторных установок на украинских АЭС в ближайшие годы заканчивается срок эксплуатации. Но нет даже проектов их модернизации, потому что делать это Украина обязана при участии российских разработчиков.

"Целый ряд международных экспертов и организаций начинают задаваться вопросом — а стоит ли ради выдуманной и фальшивой угрозы подвергать опасности ядерной катастрофы Европейский Союз ?" – говорит Дмитрий Абзалов , политолог, президент Центра стратегических коммуникаций.

The Washington Times недавно опубликовала большую статью под заголовком "Украинская коррупция напускает ядерную пелену над Европой ". В ней отмечается, что атомная энергетика страны находится в крайне опасном состоянии, и существует риск инцидента, подобного аварии на Чернобыльской АЭС. В том числе и по причине использования американского топлива: "Вся эта коррупция привела к чрезвычайно опасным решениям, ставящим под угрозу безопасность украинцев и людей по всей Европе. На карту поставлено будущее Европы".