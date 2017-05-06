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Над Украиной нависла тень Чернобыля
Большинство украинских атомных энергоблоков исчерпали свой ресурс или близки к этому. Всего их 15, но к 2020 году проектным нормативам эксплуатации по некоторым данным будут соответствовать только три. Обеспечивая больше половины потребностей в энергетике, сегодня украинские АЭС работают на износ. По итогам только прошлого года уже был поставлен антирекорд по количеству аварийных остановок — более 10 случаев. После ЧП на Запорожской станции эта тема на самой Украине закрыта для широкого обсуждения. Но недавно хакеры обнародовали запись переговоров во время аварии.
В конструкторском бюро Гидропресс более 70 лет разрабатываются различные типы реакторных установок, которые работают на атомных станциях многих стран мира, в том числе и на украинских. Но именно Украина — единственная страна, которая вопреки международным стандартам разорвала все отношения с разработчиком реакторов.
Ведущий конструктор Александр Артюков 18 лет работал на украинских АЭС. Вместе с коллегами из КБ они осуществляли авторский надзор за функционированием реакторов. По его словам, такая практика была введена после Чернобыльской катастрофы: "После каждой аварийной ситуации требуется полное обследование реакторной установки и принятие решения о ее дальнейшей эксплуатации. Без главного конструктора здесь уже не обойтись. После 2014 года Украина разорвала контрактные отношения и до сих пор не восстановила".
28 ноября 2014 года. Сразу в нескольких областях Украины неожиданно гаснет свет. Причина — аварийная остановка энергоблока Запорожской АЭС. По стране сразу поползли панические слухи — произошел второй Чернобыль. Ведущие зарубежные СМИ весь день сообщали о ЧП на украинской станции. Власти отреагировали только спустя пять дней.
"Авария произошла на 3-м блоке станции в системе выдачи электроэнергии. Это никак не связано с производством электричества", — заявил бывший тогда министром энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
Катастрофы удалось избежать. Но украинские хакеры добыли документы, которые доказывают: ситуация на станции была критической. Радиационный фон в районе станции превышал норму в 14 раз. Вот распечатка телефонных переговоров директора станции Вячеслава Тищенко с подчиненными.
Тищенко: Василий, какого у вас там происходит? Почему не отвечаешь?
Турбаевский В.М., начальник управления по вопросам аварийной безопасности: Вячеслав Алексеевич, извините, что не отвечал, у нас ЧП, третий блок встал! Я уже на месте, Игнатченко со мной, Красногоров уже едет.
Тищенко: Почему сразу не сообщили? Ты понимаешь, чем это нам грозит? Сядем все, и ты в том числе! Выезжаю, буду через полчаса. Федор, как там у вас дела?
Красногоров Ф. М., главный инженер: Уплотнители верхнего блока не справляются с нагрузками, похоже, мы доигрались с этими левыми материалами.
Тищенко: Не ной, ты же понимаешь, что у меня никто не спрашивал!
Красногоров: Я еще тогда говорил, что это плохо кончится, нужно было провести испытания, там не только с уплотнителями проблема, но еще и с топливом.
С 2008 года на украинских АЭС началась подготовка к использованию американского ядерного топлива компании Westinghousе. Многие эксперты уже тогда предупреждали: это опасная авантюра. Практически все реакторы украинских АЭС спроектированы под российское топливо.
Конструкция российских ТВС — тепловыделяющих сборок — имеет шестигранную форму. Американские ТВС — квадратные. Но выход нашли: украинские специалисты передали компании Westinghouse российский образец, по которому американские инженеры спроектировали собственный шестигранный вариант. Но главная проблема для них заключалась не в этом. Основной элемент ТВС это тепловыделяющий элемент — ТВЭЛ . Эти циркониевые трубки, начиненные урановыми таблетками, сделаны по особой технологии, которой владеют только российские специалисты. Именно они гарантируют стопроцентную герметичность. Уже первые эксперименты привели к серьезным инцидентам.
Весной 2012 года при загрузке американского топлива на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная ситуация. ТВС просто деформировались. Госинспекция по ядерному и радиационному регулированию ввела запрет на эксплуатацию топлива Westinghouse. Ущерб от провального эксперимента составил 175 миллионов долларов.
"Украина планировала подать в суд за то, что из-за некачественного топлива блок пришлось остановить, выгружать топливо и загружать российское топливо. Но по политическим причинам — на Украине сменился режим – до этого не дошло", — рассказал Антон Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности.
По такому же пути когда-то пошла и Чехия. Но после аварийной ситуации на АЭС Темелин в 2005 году, Прага досрочно разорвала контракт с американцами и вернулась к российскому топливу. Также поступили Словения и Финляндия.
В 2016 году только на Запорожской станции было пять аварийных отключений реакторов. А в марте того же года на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка сразу всех трех энергоблоков.
"Политика не должна лезть в безопасность атомной энергетики. Ядерное топливо ставится в российские реакторы без согласования с главным конструктором. Можно говорить, что на серьезный инцидент мы нарвемся", — считает Михаил Уманец, советник генерального директора ННЦ "Харьковский физико-технический институт".
"Поэтому надо бить в набат. Подымать МАГАТЭ и ставить вопрос на уровне ООН, поскольку ситуация в управлении ядерной энергетики катастрофическая . Вот эта идиотская политика — отказаться от всего российского — приведет к катастрофе", — уверен Владимир Олейник, член Комитета спасения Украины, в 2006-2004 гг. депутат Верховной рады Украины.
У многих реакторных установок на украинских АЭС в ближайшие годы заканчивается срок эксплуатации. Но нет даже проектов их модернизации, потому что делать это Украина обязана при участии российских разработчиков.
"Целый ряд международных экспертов и организаций начинают задаваться вопросом — а стоит ли ради выдуманной и фальшивой угрозы подвергать опасности ядерной катастрофы Европейский Союз?" – говорит Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций.
The Washington Times недавно опубликовала большую статью под заголовком "Украинская коррупция напускает ядерную пелену над Европой ". В ней отмечается, что атомная энергетика страны находится в крайне опасном состоянии, и существует риск инцидента, подобного аварии на Чернобыльской АЭС. В том числе и по причине использования американского топлива: "Вся эта коррупция привела к чрезвычайно опасным решениям, ставящим под угрозу безопасность украинцев и людей по всей Европе. На карту поставлено будущее Европы".
В ответ на критику украинский Энергоатом и американская компания Westinghouse подписывают Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации. Только вот реальная жизнь показывает, что подобные решения нередко становятся предвестником большой трагедии.
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