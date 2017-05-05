Белоруссия не планирует вводить погранконтроль на авиарейсах в Россию

Белоруссия не будет вводить пограничный контроль на авиарейсах в Россию и обратно.

«Погранконтроль на воздушных судах, следующих из Беларуси в Россию и в обратном направлении осуществляться не будет. В настоящее время Республика Беларусь не видит причин для проведения погранконтроля на внутренних рейсах», — цитирует портал TUT.by Олега Ляшука , начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Россия вводит пограничный контроль воздушных судов и пассажиров третьих стран, прибывающих из Белоруссии и улетающих туда. С 15 мая 2017 года все авиарейсы между двумя странами будут переведены в международные сектора российских аэропортов.