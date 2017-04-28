Жена Порошенко станет телеведущей

Жена украинского президента Петра Порошенко Марина будет вести телешоу на канале «Украина». Об этом сообщается в аккаунте телеканала в Facebook

Супруга главы государства будет вести рубрику «В ритме спорта» в рамках программы «Утро с Украиной». В проморолике женщина занимается спортом.

20 апреля Петр Порошенко заявил, что необходимо налаживать кинопроизводство в условиях информационной войны с Россией. По словам президента, государство будет оказывать поддержку продукции на украинском языке.