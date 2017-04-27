Донецкий губернатор пообещал «вернуть» Ростовскую область в состав Украины

Ростовская область в будущем войдет в состав Украины. С таким заявлением выступил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский . Его слова передает портал «Depo.Донбасс»

«Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс — это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины», — заявил Жебривский.

Жебривский неоднократно делал заявления, в которых призывал «вернуть Украине исконные земли». В июне 2016 года политик заявил, что украинские власти должны вернуть Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Все эти земли он назвал территориями, «где есть украинская ментальность». Жебривский настаивает на недопустимости «сдачи» Донбасса.

Конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В связи с конфликтом были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.