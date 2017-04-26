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Погружаясь во мрак: Украина готовится к принудительному отключению электроэнергии
На Украине готовятся к принудительному отключению электроэнергии в ближайшие дни. Власти страны вынуждены пойти на такие шаги из-за нехватки угля. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на источник в министерстве топлива и энергетики Украины.
«Через неделю-две возможны принудительные отключения. Избежать их крайне сложно», — заявил собеседник телеканала.
Критическая ситуация сложилась из-за торговой блокады, которую сначала украинские радикалы, а затем официальный Киев установили в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 1 апреля в многоквартирных домах отключили отопление. Несмотря на дефицит, украинские власти отказываются закупать антрацит у ДНР, ЛНР и России. 1 марта в связи с торговой блокадой Киева власти непризнанных республик национализировали 40 украинских предприятий, расположенных на неподконтрольной Украине территории.
«Идёт давление на непризнанные республики, руководство которых просят вернуть национализированные украинские предприятия», — отметил источник.
Во избежание энергетического коллапса предприятие ДТЭК Рината Ахметова планирует приобрести 600 тысяч тонн антрацита в ЮАР. В пресс-службе компании отметили, что первое судно с углем придет на Украину в июне. Для экономии угля была остановлена работа Криворожской и Приднепровской ТЭС. Собеседник Russia Today в министерстве заявил, что Украина в ближайшем будущем будет жить за счет покупок топлива у малых поставщиков. В качестве примера он привел грузинскую Saqnakhshiri GIG Group, у которой планируется приобрести 700 тысяч тонн угля за 67 миллионов долларов.
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