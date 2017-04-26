«Киберберкут» выступил с новым разоблачением

Украинские военнослужащие меняют несовершеннолетним алкоголь на оружие. С таким заявлением выступили участники хакерской группировки «Киберберкут». Об этом сообщает портал LIFE

В марте 2017 года в городе Угледаре Донецкой области погиб ребенок Назар С. По данным хакеров, семиклассник подорвался на гранате, которую ему дали украинские военные в обмен на бутылку водки.

Город Угледар находится под контролем вооруженных сил Украины. «Киберберкут» - анонимная хакерская организация, появившаяся после расформирования спецподразделения украинской милиции «Беркут».