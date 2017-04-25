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Розенбаум рассказал о черном списке СБУ
Фото: ТК "Звезда"
Народный артист РФ Александр Розенбаум прокомментировал черный список Украины, куда включены многие российские деятели культуры, включая его самого, которым запрещен въезд в Незалежную. Как заявил музыкант в эфире программы «Звезда на Звезде» с Леонидом Якубовичем, сейчас приличному человеку не прилично не быть в этом списке.
При этом Розенбаум подчеркнул, что очень любит Киев. «Я Киев обожаю. Мой любимый город. После Питера. Сейчас мне есть, с чем сравнить. Как город. Я его очень люблю. Но сегодня не быть в списке, как мне кажется, в общем, неприлично приличному человеку», - пояснил музыкант. По словам Розенбаума, текущая ситуация на Украине, где российские деятели искусства якобы создают угрозу национальной безопасности, является трагедией для территории всего бывшего СССР. «Это огромная трагедия, не только для меня лично, но и для огромного количества людей. Миллионы. Советскому человеку представить это невозможно», - отметил музыкант. Ранее украинский министр культуры Евгений Нищук заявил о том, что Киев пересмотрит список российских деятелей культуры, запрещенных на Украине. Как пояснил чиновник, скоро в список будут включены новые артисты, которые негативно высказываются в отношении Украины и «являют собой определенную угрозу безопасности Украины». .
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