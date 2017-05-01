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«Нафтогаз» сообщил о снижении тарифов транзита газа через Украину
Тарифы на транзит природного газа через территорию Украины существенно снизятся с 2020 года, сообщил главный коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Об этом он заявил в понедельник в интервью агентству DPA.
«С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих), и это сделает транзит по украинской газотранспортной системе значительно дешевле, чем по «Северному потоку - 2», — цитирует ТАСС Юрия Витренко.
Он также отметил, что снижение стоимости транзита газа связано с истечением срока действия контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом».
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