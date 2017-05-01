«Нафтогаз» сообщил о снижении тарифов транзита газа через Украину

Юрий Витренко. Тарифы на транзит природного газа через территорию Украины существенно снизятся с 2020 года, сообщил главный коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины»

Об этом он заявил в понедельник в интервью агентству DPA.

«С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих), и это сделает транзит по украинской газотранспортной системе значительно дешевле, чем по «Северному потоку - 2», — цитирует ТАСС Юрия Витренко.