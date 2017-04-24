Далее:
Срочно
В Алма-Ате эвакуируют метро [date]
Главное сейчас
RT на русском

Послы ЕС включили безвизовый режим с Украиной в повестку заседания 26 апреля

Вопрос о предоставлении безвизового режима Украине стоит на повестке дня заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС, которое пройдёт 26 апреля в Брюсселе.
Как передаёт «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Евросоюза, на заседании планируется рассмотреть проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых должны получить визу для въезда на территорию ЕС, и стран, гражданам которых виза не требуется.
6 апреля депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Украины, за проголосовал 521 европарламентарий.
Еще 1 источник
В мире Видео
Европарламент ЕС Совет Европы
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости