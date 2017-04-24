Захарченко: спрос на паспорта ДНР и ЛНР вырос после признания их в РФ

Спрос на паспорта ДНР и ЛНР после признания их Россией увеличился в несколько раз, сообщил «Известиям» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко

«Конечно, спрос на паспорта ДНР после признания их Россией увеличился. Очереди стали в разы больше», — пояснил лидер республики.

Он также отметил, что существуют отдельные категории граждан, которым отдают приоритет при выдаче документов. В первую очередь это — молодые люди, которые получают паспорт впервые, граждане, у которых истек срок действия украинского паспорта, и те, кто утерял документы в результате военных действий.

Кроме того, Александр Захарченко сообщил, что получение паспорта самопровозглашенных республик несет в себе политическое самоопределение, и власти рады, что число желающих получить такие документы возросло.

Подробнее о жизни в непризнанных республиках юго-востока Украины читайте в эксклюзивном интервью Александра Захарченко «Известиям»: «Спрос на паспорта ДНР увеличился в разы»