Украинские пограничники провели учения на границе с Крымом

Сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины провели в пятницу антитеррористические учения в Херсонской области, на границе с Крымом, сообщила пресс-служба пограничного ведомства.

"Сегодня пограничники Азово-Черноморского регионального управления приняли участие в антитеррористических учениях, проводимых по инициативе Службы безопасности Украины в Херсонской области", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учениях участвовали более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия границы. По сценарию учений, снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которые пытался провезти "нарушитель".

В ведомстве отметили, что проведение учений не повлияло на порядок работы контрольных пунктов на границе с Крымом, они работали в штатном режиме.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.