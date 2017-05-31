Дорн ответил критикам рэпом про украинский паспорт в гробу

Украинский музыкант Иван Дорн ответил критикам рэпом. Соответствующее видео опубликовано на странице артиста в сети "ВКонтакте".

"Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране сведут причину всех конфликтов и всей политике на мне", – говорит Дорн.

По его словам, он не оспаривает мнения, но при этом не сдается и остается музыкантом.

"Пусть знают те, кто желал мне страстно "Покойся с миром, Дорн Иван", со мной в гробу мой украинский паспорт спрятан во внутренний карман", – добавил артист.

Ранее сообщалось, что Дорн отменил концерт в Одессе из-за угроз. "Многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают нашу команду отменить концерт 9 июня в одесском клубе Ibiza", – говорил он.