Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко назвал себя настоящим сепаром и ватником. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 17 апреля.

Так парламентарий прокомментировал появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что Россия стала основным поставщиком угля на Украину. «Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 миллиардов гривен налогов, 3 миллиарда долларов валютной выручки (...) Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я настоящий сепар и ватник», — написал Ляшко.

О том, что почти 70 процентов закупленного Украиной угля оказалось российским, сообщалось еще в марте. В том же месяце глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале поставок угля в Россию, в ЛНР в начале марта сообщали о том, что добывающая промышленность до конца мая будет полностью переориентирована на восток.