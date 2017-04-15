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СМИ: Украинский депутат отдыхал в Крыму во время пленарной недели
Народный депутат Украины Игорь Шкиря был замечен вместе с сыном Дмитрием в Крыму во время пленарной недели. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на местных жителей.
Отмечается, что украинского нардепа видели в принадлежащем ему парк-отеле «Марат» в Гаспре (Большая Ялта).
Автомобиль с киевскими номерами, предположительно, принадлежащий Игорю Шкире, находился до конца недели на территории отеля.
В Верховной раде 4-7 апреля была пленарная неделя. Согласно электронной регистрации народных депутатов, Игорь Шкиря присутствовал на заседаниях, но ни за один из рассмотренных за тот период законопроектов не голосовал.
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