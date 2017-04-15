СМИ: Украинский депутат отдыхал в Крыму во время пленарной недели

Народный депутат Украины Игорь Шкиря был замечен вместе с сыном Дмитрием в Крыму во время пленарной недели. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что украинского нардепа видели в принадлежащем ему парк-отеле «Марат» в Гаспре (Большая Ялта).

Автомобиль с киевскими номерами, предположительно, принадлежащий Игорю Шкире, находился до конца недели на территории отеля.