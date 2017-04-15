ВСУ разместили на линии соприкосновения танки, РСЗО «Град» и САУ

Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается стабильно напряженной, за прошедшие сутки по территории Республики было выпущено 70 мин и гранат.

«Украинские власти по-прежнему рассчитывают на силовой захват наших территорий. Для этого, пользуясь мнимым затишьем, командование ВСУ проводит перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения», - говорится в сообщении.

Марочко подчеркнул, что в ЛНР, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, соблюдают мирные соглашения.