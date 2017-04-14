Украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", "главное — не проскочить границу", заявил в пятницу секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов

"Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное — не проскочить границу", — заявил Турчинов в опубликованном в пятницу интервью BBC Украина, отвечая на вопрос, когда и чем может закончиться военная операция в Донбассе.