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Гройсман призвал Юлию Тимошенко закончить политическую карьеру
Премьер Украины Владимир Гройсман выступил с резкой критикой в адрес Юлии Тимошенко, возглавляющей партию "Батькивщина". Он обвинил лидера фракции во лжи и призвал закончить карьеру.
Как сообщает Укринформ, свое мнение Гройсман высказал во время визита в город Кропивницкий.
"Считаю, что она много беды принесла нашей стране. И считаю, что она политик прошлого, который позволяет себе просто цинично врать людям в глаза", - рассказал премьер страны.
После этого он призвал Тимошенко закончить политическую карьеру и обвинил ее в "раздвоении личности". Гройсман считает, что Тимошенко высказывает разные позиции, когда находилась у власти и среди оппозиции.
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