Гройсман призвал Юлию Тимошенко закончить политическую карьеру

Премьер Украины Владимир Гройсман выступил с резкой критикой в адрес Юлии Тимошенко , возглавляющей партию "Батькивщина". Он обвинил лидера фракции во лжи и призвал закончить карьеру.

Как сообщает Укринформ, свое мнение Гройсман высказал во время визита в город Кропивницкий.

"Считаю, что она много беды принесла нашей стране. И считаю, что она политик прошлого, который позволяет себе просто цинично врать людям в глаза", - рассказал премьер страны.

После этого он призвал Тимошенко закончить политическую карьеру и обвинил ее в "раздвоении личности". Гройсман считает, что Тимошенко высказывает разные позиции, когда находилась у власти и среди оппозиции.