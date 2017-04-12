Жители Киева через месяц могут остаться без метро

Киевское метро может прекратить работу через месяц. Причина возможной остановки – нехватка средств. С таким заявлением выступил руководитель Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Сергей Майзель. Его слова передает РИА Новости

«На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат», - заявил Майзель.

В сентябре 2016 года суд обязал Киевский метрополитен выплатить 28,4 миллиона долларов компании «Укррослизинг» за поставку 100 вагонов метро, взятых в лизинг в 2009 году. Счета метрополитена были арестованы. Всего долг Киевского метрополитена составляет 127,4 миллиона долларов.