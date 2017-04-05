В Киеве возмутились неявкой Аксенова и Поклонской на допрос

«Указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины», — говорится в сообщении.

Ведомство обратилось в суд с просьбой провести в их отношении досудебное расследование.