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В Киеве возмутились неявкой Аксенова и Поклонской на допрос
Генпрокуратура Украины намерена уведомить о новых подозрениях главу Крыма Сергея Аксенова и депутата Государственной думы Наталью Поклонскую в связи с неявкой на допрос. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
«Указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины», — говорится в сообщении.
Ведомство обратилось в суд с просьбой провести в их отношении досудебное расследование.
Генпрокуратура Украины вызывала Аксенова и Поклонскую на допрос в июне 2016 года. Досудебное расследование планируется также провести в отношении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, депутата Заксобрания, экс-народного мэра Севастополя Алексея Чалого и ряда других официальных лиц.
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