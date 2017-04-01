Трамп похвалил президента Узбекистана

«Многие американцы разделяют с Вами этот праздник обновления и возрождения», -- говорится в его письме. В нем также отмечается прогресс и реформы во многих сферах жизни республики с момента избрания Мирзиёева президентом Узбекистана, сообщает агентство Uzreport

В ответном письме глава Узбекистана поблагодарил Трампа за поздравления и заверил, что «курс, нацеленный на укрепление основ гражданского общества, углубление рыночных преобразований и кардинальное повышение уровня жизни населения», будет продолжен.