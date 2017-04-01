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Трамп похвалил президента Узбекистана

Трамп похвалил президента Узбекистана
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Президент США Дональд Трамп поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и народ страны с Наврузом.
«Многие американцы разделяют с Вами этот праздник обновления и возрождения», -- говорится в его письме. В нем также отмечается прогресс и реформы во многих сферах жизни республики с момента избрания Мирзиёева президентом Узбекистана, сообщает агентство Uzreport.
В ответном письме глава Узбекистана поблагодарил Трампа за поздравления и заверил, что «курс, нацеленный на укрепление основ гражданского общества, углубление рыночных преобразований и кардинальное повышение уровня жизни населения», будет продолжен.
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Дональд Трамп Шавкат Мирзиеев
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