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В Мариуполе взорвался автомобиль с военным
Об этом заявили в пресс-службе управления Национальной полиции в Донецкой области.
«Взрыв произошёл в 8:35 в Центральном районе города на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской», — цитирует телеканал «112 Украина» заявление пресс-службе ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
По уточнённым данным, водитель, который является сотрудником правоохранительных органов Украины, погиб.
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