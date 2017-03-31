В Мариуполе взорвался автомобиль с военным

Об этом заявили в пресс-службе управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Взрыв произошёл в 8:35 в Центральном районе города на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской», — цитирует телеканал «112 Украина» заявление пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

По уточнённым данным, водитель, который является сотрудником правоохранительных органов Украины, погиб.