На Украине объявили в розыск российского генерала

Генпрокуратура Украины заявляет, что главная военная прокуратура сообщила о подозрении командующему 41-й общевойсковой армии ЦВО Вооруженных сил РФ генерал-майору Алексею Завизьону, он объявлен в розыск.

"Главной военной прокуратурой командующему 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майору А. Завизьону сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 УК Украины ("умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий"), части 2 статьи 28 части 2 статьи 437 УК Украины ("ведение агрессивной войны"), части 1 статьи 258-3 УК Украины ("участие в террористической организации")", — говорится в сообщении.

Украинская прокуратура утверждает, что Завизьон в 2015 году выполнял "обязанности командующего 1-го армейского корпуса незаконного вооруженного формирования, так называемого "народного ополчения ДНР".

Ранее Запад и Киев неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Минобороны РФ неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.