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Савченко спела в прямом телеэфире

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко спела в прямом эфире во время программы «Гордон», очередной выпуск которой вышел в субботу, 25 марта, на телеканале «112 Украина».
Она исполнила а капелла песню «Месяц» Натальи Могилевской.
31 мая 2016 года в свой первый день работы в качестве депутата Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Савченко спела с трибуны парламента гимн Украины, а также на заседании разулась и с босыми ногами забралась в кресло.
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