В Минске милиция задерживает предполагаемых участников "Марша рассерженных белорусов"

Представители правоохранительных органов Белоруссии препятствуют сбору участников акции "Марш рассерженных белорусов", которую намеревалась провести оппозиция в центре Минска.

В районе Национальной академии наук - в месте предполагаемого сбора участников акции - сосредоточенно большое количество спецтехники и сотрудников силовых структур. Сюда стянуты несколько десятков автозаков, а также водометы и спецавтомобили.

Как передают корреспонденты ТАСС с места событий, силовики в штатском останавливают людей, которые идут в сторону метро "Академия наук". Несколько десятков человек вежливо препроводили в автозаки. Журналистов при наличии аккредитационных документов не трогают.

Практически весь район сбора блокирован. Станции метро "Парк Челюскинцев", "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" закрыты для входа. Вдоль центрального проспекта через каждые 100 метров дежурят сотрудники ГАИ