Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Минске милиция задерживает предполагаемых участников "Марша рассерженных белорусов"
Фото: АР
Представители правоохранительных органов Белоруссии препятствуют сбору участников акции "Марш рассерженных белорусов", которую намеревалась провести оппозиция в центре Минска.
В районе Национальной академии наук - в месте предполагаемого сбора участников акции - сосредоточенно большое количество спецтехники и сотрудников силовых структур. Сюда стянуты несколько десятков автозаков, а также водометы и спецавтомобили.
Как передают корреспонденты ТАСС с места событий, силовики в штатском останавливают людей, которые идут в сторону метро "Академия наук". Несколько десятков человек вежливо препроводили в автозаки. Журналистов при наличии аккредитационных документов не трогают.
Практически весь район сбора блокирован. Станции метро "Парк Челюскинцев", "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" закрыты для входа. Вдоль центрального проспекта через каждые 100 метров дежурят сотрудники ГАИ.
Протестные акции "День воли" проходят сегодня во многих городах Белоруссии. Они приурочены к 99-летию образования Белорусской народной республики (БНР) и продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о тунеядстве. В отличие от акций в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске, минский "Марш рассерженных белорусов" не был разрешен властями. Накануне его проведения президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о "боевиках, готовящих провокацию с оружием", после чего были задержаны несколько лидеров оппозиционных объединений и партий, заведены уголовные дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках.
Оставить комментарий