Экс-командир убийцы Вороненкова рассказал о его службе в «Донбассе»

Павел Паршов родился 28 июля 1988 года в Севастополе, последние годы проживал в Днепре. На службу в батальон «Донбасс» был призван 25 августа 2015 года. Службу проходил в Мариуполе.

Как сообщает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на бывшего командира преступника, у Паршова был позывной «Боксер». Командир также добавил, что в «Донбасс» он попал из запрещенного в России неонацистского полка «Азов». Однако представители полка эту информацию опровергли. Бывшие сослуживцы назвали Паршова своеобразным и отметили, что он был связан с организацией «Оборона Великой Украины».

Ранее сообщалось, что Паршов находился в розыске за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем. Эта информация проверяется Нацгвардией.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева возле отеля «Премьер-палас». В момент нападения экс-депутат от КПРФ шел на встречу с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым . Киллер Паршов был убит ответным огнем телохранителя Вороненкова.

Власти Украины обвинили в организации преступления власти России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения.

В прошлом в России на Вороненкова было заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания.