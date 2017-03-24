На Украине подорожает электричество

Национальная комиссия Украины по энергетике и коммунальным услугам решила повысить оптово-рыночную цену на электроэнергию с 1 июля на 1,8 процента. Об этом сообщает 112.ua.

По данным телеканала, Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную стоимость электричества на уровне 1353,66 гривен за мегаватт-час с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт-час.

Эксперт в области энергетики Андрей Герус пообещал обжаловать постановление комиссии в суде. «Цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8 процента. 1,8 процента за 2 квартала - это даже больше чем 1 процент за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить», - сказал он.

Ранее глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что рост стоимости электричества связан с необходимостью обеспечить стабильную работу энергосистемы страны, для чего энергетический уголь будут покупать за рубежом. Он заявил, что «дефицит угля является бесспорным», и его приходится покупать за рубежом по цене до 100 долларов за тонну.

В конце января украинские радикальные активисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Через неделю был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут, расположенный в ДНР. После этого блокаду объявили бессрочной. Свои действия участники блокады объясняют борьбой с контрабандой.

Из-за блокады Донбасса на Украине начались перебои с поставками угля антрацитовой группы. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.