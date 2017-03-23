Генпрокурор Украины пообещал «визитки Яроша» в деле Вороненкова

В ближайшее время в СМИ появятся вбросы, с помощью которых заказчики убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова попытаются сбить следствие с верного пути. Не исключено, что на месте убийства будут обнаружены «визитки Яроша». С таким заявлением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко . Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Луценко также предположил, что СМИ начнут активно распространять идею того, что Вороненков был экономическим преступником и шпионом. Украинский генпрокурор подчеркнул, что в центре Киева был убит «политический оппонент Кремля». Открытое на Вороненкова в России уголовное дело по рейдерскому захвату здания Луценко назвал сфабрикованным. Версию о том, что за убийством стоят пострадавшие от предполагаемой преступной махинации экс-парламентария, глава ведомства отверг.