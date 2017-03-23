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Генпрокурор Украины пообещал «визитки Яроша» в деле Вороненкова
В ближайшее время в СМИ появятся вбросы, с помощью которых заказчики убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова попытаются сбить следствие с верного пути. Не исключено, что на месте убийства будут обнаружены «визитки Яроша». С таким заявлением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Луценко также предположил, что СМИ начнут активно распространять идею того, что Вороненков был экономическим преступником и шпионом. Украинский генпрокурор подчеркнул, что в центре Киева был убит «политический оппонент Кремля». Открытое на Вороненкова в России уголовное дело по рейдерскому захвату здания Луценко назвал сфабрикованным. Версию о том, что за убийством стоят пострадавшие от предполагаемой преступной махинации экс-парламентария, глава ведомства отверг.
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Власти Украины обвинили в организации преступления Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения. В конце 2016 года Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой переехал на Украину, где сделал ряд громких заявлений. В частности, экс-парламентарий сравнил Россию с нацистской Германией.
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