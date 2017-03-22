Захарченко предрёк Киеву политическую изоляцию

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Киев находится на пути к политической изоляции, так как не выполняет минские соглашения по Донбассу.

«На сегодняшний момент с большим трудом и огромным скрипом мир понимает, что Украина в первую очередь нарушает «Минск». Поэтому меняется отношение к Украине в мире. МВФ не выдала Украине очередной транш. Риторика европейских лидеров поменялась… Украина находится на начальном этапе политической изоляции», — приводит РИА Новости слова Захарченко.

Ранее Захарченко заявил, что ДНР не будет поставлять уголь и металл Киеву.