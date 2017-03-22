Белорусский канал прокомментировал ситуацию с российским Крымом на карте

Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии ответила на письмо Нацсовета Украины по вопросам телевидения, в котором содержались претензии по поводу изображения Крыма на карте. Об этом сообщает РИА Новости.

Детали ответа неизвестны. Руководитель пресс-службы телеканала «Беларусь 24» Светлана Смолонская-Красковская заявила агентству, что, если «украинские коллеги сочтут нужным обнародовать рабочие моменты», они опубликуют текст ответа.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Украине могут отключить белорусский канал «Беларусь 24», показавший карту страны без территории Крыма. В Нацсовете Украины по телевидению заявили, что 14 февраля в эфире этого телеканала была показана «виртуальная карта стран, которые являются членами регионального объединения Центральноевропейская инициатива, в состав которого входит и Украина».

«На этой карте территория украинского государства была изображена без Крыма», - заявили украинские чиновники, добавив, что это свидетельствует о «поддержке телеканалом агрессии РФ в отношении Украины».

В письме Нацсовета также отмечается, что «Беларусь 24» «транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации на Украине, не придерживаясь общепринятых журналистских стандартов». Власти Украины призвали руководство канала привести содержание своих программ в соответствие с требованиями украинских законов.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. 96,77 процента участников голосования поддержали присоединение полуострова к РФ.