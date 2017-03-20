«Газпром» обжаловал принудительное взыскание $6,6 млрд в пользу Украины

«Газпром» в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа и пени в размере 85,9 млрд гривен ($3,3 млрд), а также 85,9 млрд гривен ($3,3 млрд) пени по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства Украины. Об этом в ходе интернет-конференции заявил председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев , передает украинский портал Liga.net.

«Было принято решение апелляционной инстанции. Газпром обжаловал решение в кассации», — сказал Терентьев. По словам председателя АМКУ, его ведомство незамедлительно передаст в исполнительную службу вступившее в законную силу решение суда.

АМКУ пытается взыскать c «Газпрома» штраф и пени и обязать компанию выполнить решение комитета о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Украины. Общая сумма исковых требований составляет более 171,9 млрд гривен (около $6,6 млрд) и включает пени за невыплаченный штраф в размере 85,97 млрд гривен. Пени были начислены, так как «Газпром» отказался оплачивать штраф.

АМКУ считает, что «Газпром» совершил «нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя». Сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисленных пени.

Хозяйственный суд Киева 5 декабря 2016 года принял решение в пользу АМКУ. 22 января 2017 года стало известно, что «Газпром» проиграл апелляцию в Киевском апелляционном хозяйственном суде.