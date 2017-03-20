«Газпром» обжаловал принудительное взыскание $6,6 млрд в пользу Украины

Решение киевского суда о взыскании с «Газпрома» 3,3 миллиардов долларов было обжаловано российской корпорацией. Об этом сообщает украинский портал Liga.net со ссылкой на председателя Антимонопольного комитета Украины ( АМКУ ) Юрия Терентьева.

«Было принято решение апелляционной инстанции. Газпром обжаловал решение в кассации», — заявил Терентьев.

Терентьев также добавил, что его ведомство передаст в исполнительную службу вступившее в законную силу решение суда. АМКУ требует от «Газрома» порядка 6,6 миллиардов долларов. Сумма штрафа увеличилась вдвое из-за пени. По версии ведомства, компания «нарушила экономическую конкуренцию» из-за бездействия, заключавшегося в «неприятии мер по обеспечению получения услуг по транзиту природного газа». В результате злоупотребления монопольным положением «Газпром», как считают в АМКУ, ущемил интересы НАК «Нафтогаз Украины»

Решение о принудительном взыскании штрафа и пени было принято Киевским апелляционным хозяйственным судом. 22 января 2017 года «Газпром» проиграл апелляцию в этом же суде.