Свинка Пеппа, Губка Боб и Шрек заблокировали Верховную раду

Украинские активисты в костюмах героев популярных мультфильмов оцепили здание Верховной рады , требуя обеспечить честный конкурс на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Видео митинга опубликовал в Facebook журналист Василий Апасов.

На кадрах видно, что демонстранты собрались на площади у входа в Раду с плакатами, на которых значится, что они тоже побороться за кресло аудитора НАБУ. Так митингующие выразили свой протест против назначения Нейджела Брауна, кандидатуру которого поддерживает Блок Петра Порошенко

В самой Верховной раде депутаты от других партий высказывались против Брауна, обвинив Петра Порошенко и его соратников в намерении «пролоббировать назначение в состав аудиторской комиссии НАБУ заангажированного человека».