Историк рассказал, кто на самом деле оккупировал Крым в 1918 году

«… в Крыму установилось все-таки правительство не Украины, а генерала Сулькевича, который был таким протатарским, преимущественно. Затем уже произошел переворот, немцы разогнали Центральную раду, установили правительство гетмана Скоропадского, который тоже был достаточно марионеточный. То есть в любом случае речь идет, конечно, о действиях германских оккупационных войск, которые оккупировали Украину с согласием УНР, Центральной рады, и распоряжались дальше на свое усмотрение», - заявил Шубин.

Шубин также отметил, что Крым не относился к Украинской народной республике. Кроме того, специалист подчеркнул, что полковник Петр Болбочан не играл «самую главную роль» при наступлении на полуостров. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.

Петр Болбочан – военный деятель Украинской народной республики (УНР), провозглашенной в 1917 году. В апреле 1917 года в ходе гражданской войны отряды под его предводительством вошли в Симферополь. В тот время на территории Крыма находились немецкие оккупационные войска, которые потребовали от Болбочана немедленно покинуть полуостров. Украинские войска подчинились приказу немецкого командования. Болбочан был расстрелян в 1919 году по приказу руководителя директории УНР Симона Петлюры.