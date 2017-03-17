Украинский язык сравнили с "хрюканьем"

«В результате моего обращения СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке», — написала Подоляк.

В своей записи Подоляк опубликовала снимок письма из Службы безопасности Украины (СБУ), в котором упоминается проверка по статье «Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя» и «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

Ратушняк ранее писал в своих аккаунтах в социальных сетях, что «только у хохлов все вопросы и проблемы решены и осталось расстрелять всех, кто шипит галицким акцентом, который наметили на украинском языке». Также политик назвал украинский язык «рвотой». Скандальные публикации позже были удалены.