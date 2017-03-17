Спикер Рады рассказал об «отвоеванном» сто лет назад у России Крыме

«В апреле 1918 года украинское войско под командованием полковника Петра Болбочана уже отвоевало Крым и Донбасс у российских оккупантов», — сказал Парубий.

16 марта бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Крым передали Украине в 1954 году в принудительном порядке. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Петр Болбочан – военный деятель Украинской народной республики (УНР), провозглашенной в 1917 году. В апреле 1917 года в ходе гражданской войны отряды под его предводительством вошли в Симферополь. В тот время на территории Крыма находились немецкие оккупационные войска, которые потребовали от Болбочана немедленно покинуть полуостров. Украинские войска подчинились приказу немецкого командования. Болбачан был расстрелян в 1919 году по приказу руководителя директории УНР Симона Петлюры.