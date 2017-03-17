Спикер Рады рассказал об отвоеванном сто лет назад у России Крыме

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в 1918 году украинские войска отвоевали Крым и Донбасс у России. Об этом спикер парламента сказал в пятницу, 17 марта, в речи по поводу столетия так называемой Украинской революции — событий 1917-1921 годов, текст выступления опубликован на сайте Рады.

«В апреле 1918 года, украинское войско под командованием полковника Петра Болбочана уже отвоевало Крым и Донбасс у российских оккупантов», — сказал Парубий.

Днем ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году Крым был в принудительном порядке передан Украине.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года. Киев отказался признать результаты голосования, в Москве в свою очередь подчеркивают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, а плебисцит и процесс вхождения в состав РФ соответствовали нормам международного права.

Петр Болбочан — военный деятель так называемой Украинской народной республики (УНР), провозглашенной в 1917 году. В ходе гражданской войны отряды под его командованием занимали Полтаву и Харьков, в апреле формирования УНР вошли в Симферополь. Однако командование немецких войск, располагавшихся на полуострове потребовало от отрядов УНР немедленно покинуть Крым, украинским формированиям пришлось подчиниться. В 1919 году Болбочан был расстрелян по приказу главы директории УНР Симона Петлюры.