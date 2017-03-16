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Украинский суд конфисковал заходившее в порты Крыма судно
Фото: FleetMon
Украинский суд конфисковал судно Sky Moon, заходившее под флагом Танзании в порты Крыма. Капитана корабля признали виновным в вывозе с полуострова технической соды на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
«Это крупнейшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил. Также впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации судна», - говорится в сообщении ведомства.
Решение о конфискации принял Малиновский районный суд Одессы. В прокуратуре планируют привлечь к ответственности капитана судна, одного из основателей компании-грузовладельца и представителя судовладельца. 10 марта Турция отказалась принимать паромы из Крыма. За рейсы между полуостровом и Турцией Приморский районный суд Одессы в 2016 году заочно арестовал российский паром «Варяг». В 2014 году украинская сторона закрыла для международного судоходства порты в Евпатории, Севастополе, Феодосии, Керчи и Ялте. Также в Киеве не признают существование Керченской морской переправы. Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.
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