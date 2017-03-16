Госдеп предупредил о серьезных последствиях блокады Донбасса

Проблема дорожной блокады Донбасса должна быть решена мирным путем. С таким заявлением выступили в Госдепартаменте США . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности официального представителя ведомства Марка Тонера.

«Мы постоянно отслеживаем эту блокаду на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — заявил Тонер.

Представитель ведомства также добавил, что сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. 16 марта украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Данная мера была принята до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также «возврата захваченных территорий».

В конце января группа бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) начала торговую блокаду Донбасса. В результате действий радикалов на Украине из-за нехватки угля начался тяжелый кризис в энергетической сфере. Вооруженный конфликт на Украине начался после того, как жители Луганской и Донецкой областей в 2014 году отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.