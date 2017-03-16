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Госдеп предупредил о серьезных последствиях блокады Донбасса
Фото: U.S. State Department
Проблема дорожной блокады Донбасса должна быть решена мирным путем. С таким заявлением выступили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности официального представителя ведомства Марка Тонера.
«Мы постоянно отслеживаем эту блокаду на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — заявил Тонер.
Представитель ведомства также добавил, что сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. 16 марта украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Данная мера была принята до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также «возврата захваченных территорий».
В конце января группа бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) начала торговую блокаду Донбасса. В результате действий радикалов на Украине из-за нехватки угля начался тяжелый кризис в энергетической сфере. Вооруженный конфликт на Украине начался после того, как жители Луганской и Донецкой областей в 2014 году отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.
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