В ОП рассказали, как депортируют на Украину воевавших там россиян

На прошедших в минувшую среду слушаниях в Общественной палате посвященных проблемам воевавших на стороне сепаратистов, представители последних пожаловались на то, что Россия выдает их Украине, при этом представители МВД подтвердили законность таких приговоров судов.

По данным присутствовавшего в ОП журналиста «Коммерсанта», председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила, что ее организации приходилось «буквально вырывать людей», ссаживая их с поездов в Киров: ранее их приговаривали к отправке на Украину, где им были предъявлены обвинения как в сепаратизме, так и в хищениях.

Кроме того, по ее данным, жителям Украины, приехавшим в Россию из Донбасса, сейчас не выдают статус беженца: из почти 300 тысяч эмигрантов его получил с начала минувшего год лишь один человек.

Не оказывают помощи эмигрантам и самопрозглашенные ДНР и ЛНР: об этом сообщила представительница Союза ополченцев Донбасса Ольга Кулыгина.

Впрочем, в своем бессилии расписались и в самой ОП: вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук заявил, что из-за кризиса, вызванного украинской войной, у организации зачастую нет возможности даже купить бумагу.

Разошлись участники дискуссии и в оценке статуса боевых действий на Украине. Так, журналистка «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда обвинила «российскую пропаганду» в том, что та призывала россиян ехать воевать на Донбассе, однако теперь не интересуется их судьбой. В ответ на это член ОП Елена Сутормина заявила, что «официально Россия не воевала и не воюет на востоке Украины».

Присутствовавшие в зале представители МВД подчеркнули, что высылка на Украину по запросам из этой страны законна. Участники разговора заявили, что направят свои предложения по высказанным проблемам в органы власти.