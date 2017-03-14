Украина призвала офицеров запаса отправиться в Донбасс

«Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье, чтобы они последовали примеру добровольцев. Призываю офицеров, которым позволяет возраст и здоровье, вернуться в Вооруженные силы», - заявил Полторак.

Такое заявление министр сделал в День украинского добровольца. Полторак подчеркнул, что Украина остро нуждается в опыте офицеров запаса, потому что в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе участвуют одни добровольцы. По словам главы ведомства, в настоящий момент в зоне вооруженного конфликта находятся порядка 40 тысяч человек.

14 марта 2017 года на Украине впервые отмечается День добровольца. Праздник был учрежден 18 января 2017 года. Дата была выбрана в связи с тем, что 14 марта 2014 года силы «самообороны майдана» сформировали первый «добровольческий батальон» в Новых Петровцах Киевской области. Конфликт на востоке Украины начался после того, как жители Луганской и Донецкой областей не признали легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили АТО. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли около 10 тысяч человек.