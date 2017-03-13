Тимошенко: на Украине введено внешнее управление

Такое мнение политик выразила во время выступления на брифинге. «Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте», - пояснила она. При этом глава «Батькивщины» не уточнила, кто именно, по ее мнению, управляет высокопоставленными украинскими чиновниками.

Тимошенко подчеркнула, что нынешние власти Украины ведут страну к «полной экономической колонизации».