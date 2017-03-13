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Тимошенко: на Украине введено внешнее управление
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине введено внешнее управление «через марионеточную власть». Об этом сообщает РИА Новости.
Такое мнение политик выразила во время выступления на брифинге. «Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте», - пояснила она. При этом глава «Батькивщины» не уточнила, кто именно, по ее мнению, управляет высокопоставленными украинскими чиновниками.
Тимошенко подчеркнула, что нынешние власти Украины ведут страну к «полной экономической колонизации».
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