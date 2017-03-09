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В Верховной раде отвели экономике Украины два месяца жизни
Депутат Верховной рады, украинский бизнесмен Сергей Тарута заявил, что до полного краха экономике Украины осталось всего два месяца. Такой прогноз он озвучил в эфире телеканала NewsOne, сообщает портал Дни.ру.
По словам Таруты, после этого граждане страны ощутят на себе в полной мере негативные последствия блокады Донбасса, и Украину ждет новая волна инфляции.
«Потеряет каждый украинец, он станет беднее из-за того, что не будет денег в бюджете, не будет денег в экономике на развитие, мы потеряем рабочие места, не будет средств для финансирования на местном уровне», — заявил депутат.
Ранее приблизительно те же сроки назвал и глава ДНР Александр Захарченко, говоря о распаде Украины.
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