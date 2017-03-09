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Теперь можно: Европарламент отменил визы для Украины
Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) выступил за безвизовый режим с Украиной. Инициативу поддержали 39 членов ведомства, против проголосовали четыре, один воздержался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.
Решение отменить краткосрочные визы для украинских граждан ранее принял Совет Европейского союза. Теперь голосование по данному вопросу состоится 5 апреля в Европарламенте. Предполагается, что граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз в начале июня. Решение о либерализации визового режима ЕС по отношению к Украине неоднократно переносилось. Изначально киевские власти рассчитывали, что визы будут отменены до конца 2016 года. После того, как будут сделаны все необходимые шаги для отмены виз, решение вступит в силу через 20 дней. В качестве условия ЕС выставил Украине требование введения механизма приостановки действия безвизового режима.
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