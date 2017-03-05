Киев разместил иностранных наемников под Луганском

Украинское командование разместило в Луганской области в районе города Счастье подразделение иностранных наемников численностью до 30 человек. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

По его словам, украинское военное руководство по-прежнему «прибегает к услугам дорогостоящих зарубежных наемников». «Так, нами выявлено нахождение в районе населенного пункта Счастье иностранного подразделения численностью до 30 человек», - сказал Марочко, отметив, что присутствие наемников подтверждает и местное население, которое видит их в магазинах и придорожных кафе.

"Причем "солдаты удачи" ни в чем себе не отказывают, ведут себя вызывающе, чувствуют себя полноправными хозяевами", - отметил подполковник.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что украинское командование перебросило к линии соприкосновения боевиков из добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»(организация запрещена в России), а также польских и грузинских наемников.