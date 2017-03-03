ДНР объявила торговую блокаду Киеву

"Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он.

Бывшие участники военной операции в Донбассе заблокировали в конце января грузовое железнодорожное сообщение с территориями ДНР и ЛНР. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной. Из-за блокады на Украине возник дефицит угля.