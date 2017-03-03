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ДНР объявила торговую блокаду Киеву
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил блокаду Украине, сообщает РИА Новости.
"Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он.
Бывшие участники военной операции в Донбассе заблокировали в конце января грузовое железнодорожное сообщение с территориями ДНР и ЛНР. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной. Из-за блокады на Украине возник дефицит угля.
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