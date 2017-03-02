Порошенко обвинили в попытке бегства

По словам Олейника, таможенники и сотрудники Службы безопасности Украины сообщили ему, что в январе Порошенко «отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями». «Оформили груз как дипломатический. Посол в Испании - друг Пети. Главная его дипломатическая миссия - присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», - написал депутат.

Ранее директор Института актуальной экономики Никита Исаев заявил в интервью телеканалу «Звезда», что Порошенко рассматривает вариант бегства из страны из-за планов посла США Мари Йованович сменить украинский политический режим. Эксперт заявил, что дипломат добивается проведения внеочередных выборов на Украине для создания новых политических коалиций и прихода к власти в стране других лиц.

По мнению Исаева, украинский лидер может сбежать в Бразилию, Аргентину или страны Центральной Америки.