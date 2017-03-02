На Украине заявили о потере $1 млрд из-за «торговой агрессии России»

Замминистра экономического развития Украины Наталья Микольская заявила, что «прямые финансовые потери», которые Киев понес «в результате торговой агрессии России», составили около миллиарда долларов. Об этом сообщает «Зеркало недели».

По словам Микольской, наибольшие проблемы связаны с экспортом в Киргизию и Казахстан: по этим направлениям Украина потеряла более 40 процентов экспорта. «Но задело и остальные страны. Если все просуммировать, то мы выйдем на цифру около одного миллиарда долларов прямых потерь. Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть лишь от продажи товаров. Но мы теряем и на рынке сопутствующих услуг, в секторе перевозок и логистики», - пояснила она.

Замминистра считает, что Россия преследует сразу несколько целей. Чиновница заявила, что в первую очередь Москва стремится ограничить поступление валютной выручки на Украину, сделав страну финансово слабее, а также заменить украинскую продукцию российской на рынках этих государств. «Третья цель - дать понять транснациональным корпорациям, у которых есть производства как на территории Украины, так и в России, что им стоит покинуть украинскую землю и развивать производство на той территории, которая может обеспечить им доступ к рынку», - сказала она.

Ранее Нацбанк Украины подсчитал, что из-за российского продуктового эмбарго Украина потеряла 1,3 миллиарда долларов. По прогнозам регулятора, украинский экспорт в Россию снизится на 31 процент.