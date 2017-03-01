Украинские металлурги попросили у России угля

Украинский металлургический комбинат «Азовсталь» будет закупать уголь у России. С таким заявлением выступили представители компании на заседании правительства Украины . Об этом сообщает «Украинская правда»

«Понимая, что к нам не приедет ни «Краснодонуголь», ни другие угли, которые находятся на временно оккупированной территории (неподконтрольная Киеву часть Донбасса — прим. Рамблер/новости), мы были вынуждены обратиться за помощью к двум основным производителям — это Россия и Америка», — заявил представитель предприятия.

1 марта руководители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ввели внешнее управление на украинских предприятиях, располагающихся на их территории. 28 февраля в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о перехвате переговоров главы ДНР Александра Захарченко с начальником управления внутренней и внешней политики администрации ДНР Дмитрием Трапезниковым. Из телефонной беседы, по данным спецслужб, следовало, что власти ДНР заинтересованы в сохранении торговой блокады Донбасса. Как заявили в СБУ, руководство непризнанной республики планирует воспользоваться ситуацией, чтобы ввести на украинских предприятиях внешнее управление.