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В центре Киева обрушился мост
Фото: Fotolia/ кosmoos
В центре Киева обрушился Шулявский мост. Движение транспорта на месте происшествия частично перекрыто. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Аварийным он (мост — Рамблер/новости) признан не был. Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — заявил мэр города Виталий Кличко.
Новые фотографии сегодняшнего происшествия с обрушения моста на Шулявке. pic.twitter.com/gmoLETnbyE— Наш Киев (@nashkiev) 27 февраля 2017 г.
На момент написания новости движение перекрыто в направлении проспекта Победы, кроме того, движение транспорта ограничено по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.
Как сообщают очевидцы, жертв в результате обрушения сооружения нет, однако есть сообщения о том, что при падении частей моста был поврежден автомобиль.
В Киеве обрушился мост https://t.co/SBDsh2JW4M #киев #Мост pic.twitter.com/pfdydF5qUM— FAKEOFF (@fakeoff_org) 27 февраля 2017 г.
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