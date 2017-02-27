В центре Киева обрушился мост

В центре Киева обрушился Шулявский мост. Движение транспорта на месте происшествия частично перекрыто. Об этом сообщает телеканал «112 Украина»

«Аварийным он (мост — Рамблер/новости) признан не был. Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — заявил мэр города Виталий Кличко

Новые фотографии сегодняшнего происшествия с обрушения моста на Шулявке. pic.twitter.com/gmoLETnbyE — Наш Киев (@nashkiev) 27 февраля 2017 г.

На момент написания новости движение перекрыто в направлении проспекта Победы, кроме того, движение транспорта ограничено по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.

Как сообщают очевидцы, жертв в результате обрушения сооружения нет, однако есть сообщения о том, что при падении частей моста был поврежден автомобиль.